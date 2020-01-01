На Парковом в Перми на несколько дней перекроют движение На пересечении улиц Трамвайной и Желябова будут проводиться работы по переустройству подземных коммуникаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22:00 14 мая до 06:00 18 мая будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Трамвайной и Желябова, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Ограничения связаны с работами по переустройству подземных коммуникаций. Водителей просят быть внимательнее и учитывать данную информации при планировании своих поездок.

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