Прокуратура проводит дополнительную проверку учебных заведений Прикамья Надзорное ведомство оценит уровень безопасности в образовательных учреждениях Поделиться Поделиться Твитнуть

По мнению прокуроров, РСТ неправомерно уравняла нормативы во всех муниципалитетах

Константин Долгановский

В детских садах, школах и других учебных заведениях Пермского края территориальные прокуратуры организовали дополнительные проверки.

Как сообщают в региональной прокуратуре, сотрудники надзорного ведомства оценят организацию пропускного режима и антитеррористической защищённости, наличие технической оснащённости и прочее.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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