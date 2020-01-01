Прокуратура проводит дополнительную проверку учебных заведений Прикамья
Надзорное ведомство оценит уровень безопасности в образовательных учреждениях
В детских садах, школах и других учебных заведениях Пермского края территориальные прокуратуры организовали дополнительные проверки.
Как сообщают в региональной прокуратуре, сотрудники надзорного ведомства оценят организацию пропускного режима и антитеррористической защищённости, наличие технической оснащённости и прочее.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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