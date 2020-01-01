Коронавирус диагностирован у жителей 12 территорий Прикамья Общее число случаев COVID-19 в регионе составляет 55 627 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 94 заражённых COVID-19 за последние сутки жителей Прикамья 59 проживают в Перми.

Восемь заболевших являются жителями Краснокамского округа, шесть — Пермского района. По четверо инфицированных выявлено в Березниках и Соликамском округе, трое — в Кунгуре. По два случая заражения коронавирусом выявлено в Суксунском, Нытвенском, Лысьвенском и Очёрском округах, по одному — в Бардымском и Добрянском округах.

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