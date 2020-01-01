Елена Синица «Хуже было только в 2012-м»: председатель КСП раскритиковал исполнение расходной части бюджета за прошлый год Всего на 39% была исполнена и адресная инвестиционная программа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Пермского края в 2020 году председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов раскритиковал исполнение адресной инвестиционной программы.

По его словам, она выполнена лишь на 39,2% (1,7 млрд руб.). «Цифры очень интересные, внимательно смотрите», — подчеркнул Тушнолобов.

Как рассказал председатель КСП, из 66 объектов не финансировались 19, а по 46 из них процент готовности составляет от 0% до 50%. Из 32 объектов, которые должны были быть введены в эксплуатацию в прошлом году, сдали только четыре. Остальные 28 ещё строятся. В их числе — 11 объектов здравоохранения и пять пожарных депо. Как заключил Геннадий Тушнолобов, по сути, «ничего и не строили».

Кроме того, в своём выступлении он заявил, что его «очень и очень беспокоят» реальные располагаемые доходы граждан: в 2020 году они снизились до 93,6% (в 2019-м составляли 101,1%).

КСП также провела сравнительный анализ фактических социально-экономических показателей с прогнозными. Темп роста среднедушевых доходов по факту оказался на 4,9% ниже, и на такой результат повлияла в том числе и пандемия. Фактический индекс потребительских цен уменьшился на 0,7%. Положительная «несостыковка» (+3,6%) была отмечена только по индексу производства продукции сельского хозяйства.

В целом фактические доходы бюджета в 2020 году составили 155 млрд руб., расходы — 175 млрд руб. При этом доходы исполнены на 90,7%, расходы — на 89,5%.

Председатель КСП обратил внимание, что процент исполнения расходов «один из низких, хуже было только в 2012 году».

Больше всего средств освоено по программе «Региональная политика и развитие территорий» (97,8%), меньше всего — по программе «Экономическая политика и инновационное развитие» (69,9%).

В результате КСП порекомендовала оптимизировать распределение средств краевого бюджета на объекты общественной инфраструктуры регионального значения, а также учесть результаты анализа реализации госпрограмм.

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