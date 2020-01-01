Пермяки могут узнавать об изменениях дорожного движения в Viber В сообществе размещается оперативная информация о дорожных ремонтах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 12 мая, начало работать сообщество «Дорожные хроники Перми» в мессенджере Viber. Подписчики группы будут получать информацию о ремонте дорог и изменениях дорожного движения и работы общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

На момент написания новости у сообщества было 110 подписчиков, размещена информация об обновлении трамвайной ветки на ул. Уральской и график закрытия в мае — июле движения транспорта по участкам улиц, которые пересекаются с трамвайными путями. Также в группе выложена информация о начале в субботу, 22 мая, ремонта трамвайных путей в тоннеле на ул. Дзержинского и возможных объездах.

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