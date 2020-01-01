Гендиректором АО «ОХК «Уралхим» назначен Дмитрий Мазепин
Председателем совета директоров стал Дмитрий Коняев
Кадровые изменения в руководстве компании «Уралхим». С 12 мая должность генерального директора АО «ОХК «Уралхим» занял Дмитрий Мазепин, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Должность оставалась вакантной с 26 апреля, когда прежний гендиректор Александр Прыгунков уволился по собственному желанию.
Ещё одно кадровое решение — председателем совета директоров АО «ОХК «Уралхим» назначен Дмитрий Коняев. Ранее он занимал должность заместителя председателя.
По словам Дмитрия Мазепина, «начался принципиально новый этап в развитии компаний «Уралкалий» и «Уралхим», который призван придать синергию нашей совместной работе, сократить операционные и организационные издержки».
Как считает Мазепин, сегодня одно лишь наличие заводов по производству минудобрений не является достаточным преимуществом в конкурентной среде. Чтобы сохранить лидерство, необходимо сформировать спектр удобных для клиентов сервисов, которые удовлетворят запросы потребителя.
«Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний «Уралхим» и «Уралкалий», — приводит пресс-служба слова Мазепина.
АО «ОХК «Уралхим» (Объединённая химическая компания «Уралхим») — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе (второй в России производитель азотных удобрений). 86% компании принадлежит Дмитрию Мазепину.
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