Александр Прыгунков покинул пост гендиректора «Уралхима» Имя нового руководителя пока не называется Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Прыгунков завершает исполнение обязанностей генерального директора «Уралхима» с 26 апреля по собственному желанию, сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, Прыгунков был назначен на эту должность в декабре 2020 года. Ранее этот пост занимал Сергей Момцемлидзе.

До прихода в «Уралхим» Александр Прыгунков занимал должность первого вице-президента — операционного директора ПАО «Группа Компаний ПИК».





Дмитрий Мазепин, председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Александр — профессионал! И мы были рады совместной работе. Несмотря на наше недолгое сотрудничество, Александр справился с первостепенными задачами в области цифровой трансформации компании. Желаю ему новых достижений и дальнейших профессиональных успехов!







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