Александр Прыгунков покинул пост гендиректора «Уралхима»
Имя нового руководителя пока не называется
Александр Прыгунков завершает исполнение обязанностей генерального директора «Уралхима» с 26 апреля по собственному желанию, сообщается на официальном сайте компании.
Напомним, Прыгунков был назначен на эту должность в декабре 2020 года. Ранее этот пост занимал Сергей Момцемлидзе.
— Александр — профессионал! И мы были рады совместной работе. Несмотря на наше недолгое сотрудничество, Александр справился с первостепенными задачами в области цифровой трансформации компании. Желаю ему новых достижений и дальнейших профессиональных успехов!
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