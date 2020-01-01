Елена Синица Организация краевого фестиваля-форума молодёжных субкультур «GO Парк» может обойтись в 22,7 млн руб. Мероприятие пройдёт с 27 июня по 5 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр развития туризма» объявило конкурс по поиску подрядчика для организации и проведения краевого фестиваля-форума молодёжных субкультур «GO парк». Начальная (максимальная) цена контракта — 22,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию подрядчик должен обеспечить организацию, обустройство и содержание летней культурно-образовательной площадки «GO Парк» в период проведения фестиваля «Пермский период. Новое время», разработать план расположения площадки.





Кроме этого, он должен обеспечить работу пяти тематических площадок: «GO Чиллить», «GO Смотреть», «GO Играть», «GO Тусить», «GO Снимать».





Предполагается, что площадки будут работать с 27 июня по 5 сентября. Располагаться площадки форума будут в саду им.Гоголя, ограниченном улицами Попова и Окулова.





Срок окончания подачи заявок — 2 июня этого года.

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