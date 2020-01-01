Агропредприятие Прикамья получило штраф в размере 300 тыс. руб. Производитель молочной продукции также привлечён к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

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Производитель молочной продукции в Пермском крае привлечён к административной ответственности и штрафу в размере 300 тыс. руб. за нарушение технических регламентов. Оспорить постановление Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в судах нарушитель не смог.

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора, в июле 2020 года, во время проведения лабораторных исследований, в молоке одного из производителей Прикамья было выявлено несоответствие по показателю «массовая доля жира». 22 декабря 2020 года юрлицо было привлечено к административной ответственности с наложением штрафа.

В январе текущего года предприятие попыталось оспорить решение надзорного ведомства в Арбитражном суде Пермского края. Однако суд принял решение оставить требования нарушителя без удовлетворения. Последующая инстанция — Семнадцатый арбитражный апелляционный суд — оставил решение Арбитражного суда без изменения.

В мае решение суда поступило в ведомство.

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