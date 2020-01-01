Коронавирус выявлен в 12 муниципалитетах Прикамья В Перми COVID-19 диагностирован у 70 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае диагноз COVID-19 поставлен 96 пациентам. 70 из них проживают в краевой столице.

По четыре случая заражения выявлено в Пермском муниципальном районе и Добрянском и Нытвенском городских округах, по три — в Березниках и Кизеле, по два — в Большесосновском муниципальном районе и Соликамском городском округе, по одному — в ЗАТО Звёздный, Частинском муниципальном и Ильинском и Очёрском городских округах.

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