Елена Синица Пассажиропоток пермского аэропорта на внутренних рейсах вырос на 2% С международным сообщением ситуация обстоит хуже Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Azur Air

Архив ИД «Компаньон»

Пермский аэропорт Большое Савино подвёл итоги по пассажиропотоку в период с января по март 2021 года. За первый квартал аэропорт обслужил более 305 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Так, сообщается, что внутренний пассажиропоток восстановился и даже превысил показатель 2020 года на 2% (почти 298 тыс. пассажиров).





В частности, положительная динамика была замечена на рейсах в Сочи и Санкт-Петербург (+22,4% по обоим направлениям), а также в Нижний Новгород (+14,3%).





Помимо этого, позднее добавились рейсы в Усинск, Минеральные Воды, Тюмень и Волгоград.





В марте внутренний пассажиропоток достиг отметки в 109 тыс. человек.





Отмечается, что наибольший вклад в его увеличение внесли рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Москву.





В случае с международным пассажиропотоком ситуация хуже. За год он снизился на 78% и составил 7777 человек.





В первом квартале этого года по международным направлениям из пермского аэропорта были представлены рейсы в Анталью, Ош, Бишкек и Шарджу.

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