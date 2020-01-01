За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом 96 человек Скончались 13 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения Covid-19: 15 человек госпитализированы, 81 — проходит лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 56 пациентов женского пола, 40 — мужского. Среди заболевших — трое детей и 50 человек старше 50 лет.

За сутки от Covid-19 скончались 13 пациентов.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 55 533.

По данным минздрава, в Прикамье первым компонентом вакцины от Covid-19 привиты 186 435 человек, вторым — 132 568 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.