Елена Синица В мае Red Wings запустит авиарейсы из Перми в Москву Полётная программа рассчитана до конца октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 28 мая авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы из Перми в Москву (Домодедово). Соответствующая информация появилась в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Согласно расписанию полётная программа рассчитана на период с 28 мая по 30 октября.





Рейсы будут осуществляться шесть раз в неделю (все дни, кроме четверга).





На сегодняшний день из Перми в Москву можно улететь авиакомпаниями S7, «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines.

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