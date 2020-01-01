Елена Синица Основателю «Урал-Грейта» могут присвоить звание почётного гражданина Перми Сергея Кущенко собираются отметить за вклад в развитие спорта в краевом центре Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Президенту АНО «Баскетбольная лига», основателю БК «Урал-Грейт» Сергею Кущенко могут присвоить звание почётного гражданина Перми. Такое предложение внёс в городскую думу глава Перми Алексей Дёмкин.

Согласно документации Кущенко предлагается наградить за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Перми.





Кроме этого, звание почётного гражданина Перми могут присвоить и Александру Дическулу, директору Пермского авиационного техникума им. Швецова.





Его предложено наградить за значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования.





Проект решения в думу внёс также Алексей Дёмкин.

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