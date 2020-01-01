Ростехнадзор выявил 26 нарушений в содержании дамбы пруда под Полазной
Должностные и юрлица привлечены к административной ответственности
Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора по обращению гражданина о проблемах и потенциальной опасности провели внеплановую выездную проверку дамбы пруда в рабочем посёлке Полазна Добрянского городского округа.
В ходе проверки было установлено, что факты, изложенные в обращении, соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности было выявлено 26 нарушений обязательных требований. Среди них — отсутствие проекта натурных наблюдений гидротехнического сооружения; не согласованы правила эксплуатации; не обеспечено проведение регулярных обследований и пр.
Должностные и юрлица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности по ст. 9.2 и ст. 9.19 КоАП РФ.
Сроки устранения нарушений находятся на контроле у Западно-Уральского управления.
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