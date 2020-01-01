В ГИБДД на бульваре Гагарина прекратили регистрацию транспортных средств Процедуру можно пройти на ул. Спешилова Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С 11 мая по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 80 сотрудники ГИБДД прекращают регистрацию транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Теперь в Мотовилихе будут производиться только приём экзаменов на право управления транспортным средством, обмен водительских удостоверений, а также выдача международных прав.

С сегодняшнего дня регистрация и осмотр транспорта будет проходить по адресу г. Пермь, ул. Спешилова, 107/3.

В ГИБДД сообщили, что разделение функций проведено для удобства граждан.

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