В Пермском крае — 97 заразившихся COVID-19
Почти 70% инфицированных проходят лечение на дому
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом: 39 мужчин, 58 женщин, из них — четверо детей. В числе заболевших — 21 человек старше 65 лет.
Почти 70% заболевших — 67 человек — проходят лечение амбулаторно, 30 инфицированных — в больницах.
В целом за весь период в Пермском крае зафиксировано 55 437 случаев заражения COVID-19.
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