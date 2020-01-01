В Пермском крае — 97 заразившихся COVID-19 Почти 70% инфицированных проходят лечение на дому Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом: 39 мужчин, 58 женщин, из них — четверо детей. В числе заболевших — 21 человек старше 65 лет.

Почти 70% заболевших — 67 человек — проходят лечение амбулаторно, 30 инфицированных — в больницах.

В целом за весь период в Пермском крае зафиксировано 55 437 случаев заражения COVID-19.

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