Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 14 муниципалитетах Прикамья Большинство заболевших проживает в краевой столице Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 98 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе 69 приходятся на Пермь.

В Пермском муниципальном районе, Краснокамском и Лысьвенском городских округах выявлено по четыре заболевших. По три случая заражения зафиксировано в Чайковском и Добрянском городских и в Куединском муниципальном округах, два — в Очёрском городском округе, по одному — в Березниках, Кунгуре, Нытвенском и Суксунском городских округах, Карагайском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе.

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