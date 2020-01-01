COVID-19: в Прикамье выявлено 95 новых случаев заражения Большая часть заболевших проходит лечение на дому Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье диагностировано 95 новых случаев заражения COVID-19.

В числе заболевших — девять детей, 17 жителей региона старше 65 лет. Большая часть инфицированных — 81 человек — проходят лечение на дому, 14 заразившихся — в больницах.

Всего в Пермском крае выявлено 55 242 подтверждённых случая заболевания COVID-2019.

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