Сергей Данилов Глава Следственного комитета поручил расследовать обстоятельства смерти женщины в пермской МСЧ№1 Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых выяснить обстоятельства смерти женщины 1943 года рождения в МСЧ №1 в Перми. О поручении сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил изучить все доводы, которые были изложены в СМИ о якобы ненадлежащем оказании умершей медпомощи.

В среду, 5 мая, сотрудники СУ СКР по Пермскому краю начали проверять факты некорректного отношения к пациентке в МСЧ №1, озвученные в СМИ Прикамья. Пенсионерка имеет статус «Дитя войны».

Женщина находилась на лечении в отделении больницы Пермского района в Юго-Камском, где у неё была установлена коронавирусная инфекция, после чего женщину перевели для лечения в Пермь. Пролежав в отделении МСЧ №1, она скончалась.

После этого родственники умершей обратились в СМИ с заявлением, что в палате, где она находилась, не соблюдались санитарные нормы. За состоянием женщины никто не следил.

Родственники умершей, по сообщению СМИ, намеревались обратится в прокуратуру по факту халатности по отношению к умершей женщине.

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