Сергей Данилов Движение на перекрёстке Трамвайной и Желябова перекроют на три дня Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 8 по 11 мая перекроют движение для всех видов транспорта на перекрёстке улиц Трамвайной и Желябова. Об этом сообщает ТК ВЕТТА-24.

Как сообщили СМИ в краевом министерстве транспорта, подрядная организация начнёт выполнять на участке работы по переустройству коммуникаций и подземных сетей. Движение транспорта будет перекрыто с 6:00 8 мая до 6:00 11 мая.



Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и маршруты следования.

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