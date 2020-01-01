Сергей Данилов Из-за сердечного приступа у пассажира в Перми совершил экстренную посадку самолёт Москва — Екатеринбург Поделиться Поделиться Твитнуть

Пассажир рейса Москва — Екатеринбург умер на борту самолёта. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Перми, но спасти 72-летнего мужчину не удалось, сообщает «Комсомольская правда в Перми».

Рейс «Аэрофлота» SU-1406, летевший из московского Шереметьева в екатеринбургское Кольцово, приземлился в пермском аэропорту в ночь на 5 мая, в 1:01 по пермскому времени. Причиной посадки стал сердечный приступ пассажира. У трапа самолёт встречал врач. В 1:12 на место прибыла городская реанимация. Но мужчина был уже мёртв.

Простояв в пермском аэропорту около двух часов, в 2:50 рейс продолжил полёт к месту назначения.

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