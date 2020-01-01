Сергей Данилов Власти Прикамья закупают десять компьютерных томографов за 596 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Краевые власти объявили аукцион на поставку десяти компьютерных томографов (КТ) в модуле — специальных быстровозводимых помещениях. Начальная цена контрактов на закупку — около 596 млн руб. из федерального бюджета, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Модуль с КТ предназначен для установки рядом с медучреждением в тех случаях, когда в здании нет возможности разместить крупногабаритное оборудование.

Закупаемые томографы предназначены для установки в десяти крупных лечебных учреждениях края — в городских больницах Кунгура, Соликамска, Чусового, а также стационарах и поликлиниках Перми, Добрянского, Лысьвенского, Октябрьского, Верещагинского городских округов.

Планируется, что новые томографы начнут применять для диагностики заболеваний уже в четвёртом квартале 2021 года.

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