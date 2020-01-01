Жителей Прикамья предупреждают о сильном ветре и грозах Воздух в некоторых районах края прогреется до +26°С Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 4 мая, днём в Пермском крае ожидаются местами кратковременный дождь, грозы, в северных районах — облачно, дождь, сообщает портал «Метеоролог и я».

Воздух прогреется до +21°…+26°С, на севере края — до +11°…+16°С.

Ветер южный и юго-западный, 4–9 м/с. ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о порывах ветра до 23 м/с и напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности.

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