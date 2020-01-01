В центре Перми демонтируют около 100 вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районе Перми до 16 мая принудительно демонтируют 98 незаконных вывесок, сообщает пресс-служба администрации города. Они не соответствуют единым стандартам.

«Выявленные нестандартные объекты на фасадах зданий, конструктивных элементах зданий, строений, сооружений заносятся в Реестр вывесок и подлежат принудительному демонтажу, — поясняют в мэрии. — Представители бизнеса обращаются за консультациями к специалистам администрации района, разрабатывают колерные паспорта зданий, чтобы согласовать свои вывески, а также при необходимости заменяют их добровольно».

Среди 98 незаконных, по мнению властей, вывесок — объекты на ул. Пушкина, 13; ул. Екатерининской, 141; ул. Борчанинова, 15; ул. Крисанова, 24.

В администрации поясняют, что эта работа идёт во всех районах. Так, в Кировском районе с начала года демонтировано около 150 незаконных вывесок. В Дзержинском планируют убрать 18 объектов.

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