Пермяки стали на 10% реже пользоваться общественным транспортом Геосервис изучил транспортные привычки горожан за последние два года Поделиться Поделиться Твитнуть

Геосервис 2ГИС, с помощью которого пользователи строят маршруты передвижения, изучил транспортные привычки жителей крупнейших городов России за последние два года.

Общественный транспорт

Аналитики проанализировали более 370 млн маршрутов в городах-миллионниках с марта 2019 г. по март 2021 г. И пришли к выводу, что сократившееся в пандемию коронавируса число пользователей традиционного общественного транспорта до сих пор не достигло показателей весны доковидного 2019 года.

Так, в Перми количество построений маршрутов на общественном транспорте за указанный период снизилось на 10,8%. Правда, в число лидеров снижения краевой центр не вошёл. В Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге падение составляет 15–20%.

Поездки на авто

Число поездок на авто в крупнейших городах страны, по итогам марта 2021 года, выросло более чем в два раза в сравнении с первым весенним месяцем доковидного 2019 года. Более чем двукратный прирост количества маршрутов на авто зафиксирован в девяти из 15 городов-миллионников, в том числе и в Перми. В краевом центре пользоваться автомобилем стали чаще на 117%.

Прогулки пешком

За последние два года жители крупных городов России стали больше ходить пешком. 2ГИС фиксирует увеличение количества пеших маршрутов на 14%. Больше всего интерес к таким прогулкам вырос в Воронеже (58%), Санкт-Петербурге (33%) и Перми (32%).





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