За сутки в Пермском крае 101 человек заболел коронавирусом
Выздоровел 121 пациент
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявлен 101 новый случай заражения COVID-19: 21 человек госпитализирован, 80 — проходят амбулаторное лечение.
В числе новых инфицированных 57 пациента женского пола, 44 — мужского. Среди заболевших восемь детей и 45 человек старше пятидесяти лет.
Выздоровел 121 пациент, продолжают лечение в стационарах 637 человек, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 551.
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