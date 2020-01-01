В Перми начался ремонт участка ул. Репина Срок окончания работ по контракту — 31 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Подрядная организация начала фрезерование проезжей части ул. Репина на участке от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков, сообщили в администрации Орджоникидзевского района.

На этом этапе ремонта будет снят старый асфальтобетонный слой дорожного полотна и проведена подготовка к укладке нового асфальта.

По проекту, на объекте будут выполнены работы с полной заменой дорожного покрытия, обустройством тротуаров, ремонтом парковочных карманов, благоустройством газонов, нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

Общая площадь ремонта — 26 тыс. кв. м. Срок окончания работ по контракту — 31 августа.

Как сообщили в мэрии, благоустройство участка ул. Репина проводится в рамках городского проекта «Малые дела».

В 2021 году по этому проекту в Перми отремонтируют более 100 тыс. кв. м дорог.

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