Назначен новый генеральный директор «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха избавился от приставки и. о. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектротранс» возглавил Александр Дробаха. Ранее он исполнял обязанности руководителя МУП. О назначении нового генерального директора сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу городского дептранса.

Приказ о назначении подписан 28 апреля 2021 года.

Предыдущий гендиректор предприятия Александр Дербенёв покинул должность 5 апреля. Он написал заявление по собственному желанию после обвинений в мошенничестве.





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