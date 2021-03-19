Двойные «ковиндные» тесты, покупка подержанных машин через «Госуслуги», новые штрафы Какие нововведения ждут нас в мае Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае в России придётся сдавать больше тестов на коронавирус, налоговая начнёт узнавать о праве на вычет раньше нас, а кондукторов будут штрафовать за высадку юных безбилетников. Главные изменения мая — в одном разборе.

Двойной тест

С 1 мая вступают в силу требования Роспотребнадзора, согласно которым все прибывающие из-за границы россияне обязаны сдать тест на COVID-19 два раза.

Первый тест нужно сделать не позднее трёх дней после прибытия, повторное исследование методом ПЦР необходимо пройти в течение пяти дней с момента возвращения на территорию РФ. Результат нужно загрузить на портал «Госуслуги».

Не выполнивших предписание ждут штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Напомним, с 21 апреля требование о двойном тестировании распространялось только на прибывающих из Турции и Танзании. Двойной тест нужно сдавать, даже если сделана прививка от коронавируса.

Садить нельзя высаживать

За высадку из общественного транспорта детей-безбилетников младше 16 лет вводится штраф.

Кондуктор или контролёр заплатит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., водитель — 5 тыс. руб.

Если ребёнок едет с родителями, семья обязана оплатить проезд.

Закон, который запрещает принудительно высаживать детей из автобусов, троллейбусов и трамваев, даже если они не оплатили проезд, появился в марте 2021 года. Но тогда не было ответственности за нарушение этого правила — и детей продолжали высаживать до их остановки.

Машины через «Госуслуги»

Подержанные автомобили с 1 мая можно приобрести через портал «Госуслуги».

Продавцу необходимо разместить весь пакет документов на машину, который будет автоматически передан в ГИБДД, продавцу — внести в документы свои данные.

В МФЦ или ГИБДД всё-таки придётся наведаться лично через 10 дней — для получения свидетельства о регистрации и внесения записи в бумажный ПТС.

Штраф за нарушение ПДД на ж/д переездах

Раньше штраф за пересечение железной дороги вне переезда или выезд на переезд при закрытом шлагбауме, а также за стоянку на переезде составлял 1 тыс. руб.

С 1 мая штраф составляет 5 тыс. руб.. Или можно лишиться прав на 3–6 месяцев.

За другие нарушения правил проезда через ж/д пути сумма штрафа теперь тоже составит 5 тыс. руб.

Выплаты ветеранам

Ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодные федеральные и региональные денежные выплаты в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Выплаты полагаются инвалидам и участникам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя, несовершеннолетним узникам фашизма.

Дополнительную меру социальной поддержки окажут ко Дню Победы.

Упрощённый порядок налоговых вычетов

С 21 мая 2021 года налоговые вычеты можно будет получать без декларации и дополнительных документов. Причём напрямую из налоговой.

Новые правила будут действовать для вычетов за покупку жилья и по ИИС. Сведения о расходах в налоговую инспекцию передадут сами банки или налоговые агенты. Новый порядок будет действовать для вычетов, право на которые возникло с 1 января прошлого года.

Сообщение о возможности получить вычет придёт в личный кабинет: там появится предзаполненное заявление. Пока его нет, самому ничего предпринимать не нужно. Кстати, использовать новый порядок — это право, а не обязанность. Декларацию по итогам года можно продолжать подавать самому.

Иммунизация против кори

В Пермском крае с 1 мая начнётся иммунизация населения против кори. Соответствующее постановление (№94 от 19.03.2021 г.) принято главным государственным санитарным врачом по региону.

Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления медицинского страхового полиса до конца 2021 года.

Пройти вакцинацию смогут как жители региона, так и иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории края.

Новое расписание

С 30 апреля на летнее расписание в Пермском крае перешли пригородные поезда. Новые графики движения можно посмотреть здесь.





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