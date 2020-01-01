Елена Синица В Прикамье пригородные поезда переходят на летнее расписание Новые графики движения начинают действовать 30 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Станция Пермь I

Сергей Копышко

С пятницы, 30 апреля, в Пермском крае изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает АО «Пермская пригородная компания».

Согласно новому расписанию в период с 26 апреля по 30 сентября 2021 года перестанут курсировать поезда №6194/7193 сообщением Пермь II — Кунгур — Пермь II.





Поезда №6025/6026 сообщением Пермь II — Менделеево — Пермь II будут ходить 30 апреля , 1–3 мая, 7–8 мая, 10 мая 2021 года. Затем с 14 мая по 26 сентября 2021 года включительно по пятницам, субботам, воскресеньям.





№6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская курсируют в период с 1 по 3 мая 2021 года и с 8 по 10 мая, далее — с 15 мая 2021 года по выходным дням.





Кроме этого, поезда №7184 Чусовская — Пашия курсируют 1–2 мая , 4–6 мая, 8–9 мая 2021 года. После этого начиная с 11 мая поезда будут следовать с понедельника по четверг и в субботу.

В обратном направлении поезда будут ходить 2–3 мая, 5–7 мая , 9–10 мая, далее — с 12 мая со вторника по пятницу и в воскресенье.





№7182 Чусовская — Тёплая Гора курсирует 30 апреля, 3 мая, 7 мая, 10 мая 2021 года. С 14 мая следует по пятницам и воскресеньям.





№6935/6932 Чусовская — Рассоленко — Чусовская курсирует с 4 по 7 мая 2021 года, с 11 мая следует по рабочим дням.





Поезд №7121 Кукуштан — Пермь II не курсирует с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года. Затем с 11 мая следует по рабочим дням.





№6220/6219 Пермь I — Комарихинская — Пермь I курсирует 1 мая, 8 мая 2021 года, далее с 15 мая следует по субботам.





№6222/7221 Пермь I — Комарихинская — Пермь I курсирует 3 мая, 10 мая 2021 года, далее с 16 мая следует по воскресеньям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.