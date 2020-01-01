Елена Синица В Перми 1 мая из-за проведения легкоатлетической эстафеты ограничат движение транспорта Также изменится движение девяти маршрутов автобусов и трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

С 10:00 до 15:00 1 мая в центре Перми ограничивается движение транспорта, а движение некоторых автобусных маршрутов будет организовано в объезд. Это связано с проведением в городе легкоатлетической эстафеты. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так, движение будет перекрыто для всех видов транспорта по следующим улицам:





- ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;





- ул. Тимирязева от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда»;





- ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;





- ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты «Звезда»;





- ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;





-ул.1-я Красноармейская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда».





В связи с этим часть автобусов изменит маршруты следования.





Автобус №1 в обоих направлениях будет следовать по ул. Белинского, ул. Куйбышева, ул. Пушкина, но с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь, далее — по маршруту следования.





Автобусы №19, №59 и №74 в прямом и обратном направлениях будут следовать по ул. Героев Хасана, ул. Белинского, ул. Куйбышева, ул. Пушкина с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь, и затем без изменений.

Автобусный маршрут №45 в обоих направлениях будет направляться по ул. Куйбышева, ул. Пушкина, далее — по маршруту следования.





Автобусный маршрут №50 в направлении станции Пермь I будет проходить по ул. Куйбышева, ул. Луначарского, Комсомольскому проспекту, далее — по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут направлены по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, ул. Куйбышева, затем без изменений.





Автобус №51 в направлении станции Пермь II будет двигаться по ул. Героев Хасана, ул. Белинского, ул. Куйбышева, ул. Луначарского, Комсомольскому проспекту с организацией заезда на Комсомольскую площадь, далее — по маршруту следования. В обратном направлении автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, ул. Куйбышева, ул. Белинского, ул. Героев Хасана, и далее без изменений.





Автобусный маршрут №60 будет следовать до Октябрьской площади.





Отмечается, что при следовании всех маршрутов в направлении от Комсомольской площади посадка и высадка пассажиров будет организована в районе трамвайных остановочных пунктов «Улица Белинского», «Улица Глеба Успенского» (на ул. Куйбышева), в обратном направлении — в районе дома №67 на ул. Куйбышева, а также на существующих остановочных пунктах.





Кроме этого, изменится маршрут следования трамвая №11. В обоих направлениях он будет следовать по ул. Пушкина, ул. Борчанинова, ул. Петропавловской, ул. Куйбышева, ул. Ленина, и далее — по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по пути следования.

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