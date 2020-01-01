На ул. Героев Хасана в Перми изменится движение транспорта Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 00:00 часов 6 мая до 06:00 часов 11 мая меняется схема движения всех видов транспорта по ул. Героев Хасана, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

Движение транспорта будет закрыто по проезжей части Бродовского тракта перед перекрёстком с ул. Героев Хасана. Об изменениях в работе общественного транспорта пока не сообщается.

Временные ограничения связаны с выполнением работ по устройству дорожной одежды на данном участке дороги.

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