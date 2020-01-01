В налоговых инспекциях рассказали о работе с 4 по 7 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Несмотря на объявленные президентом выходные с 1 по 10 мая, работа налоговых инспекций в Пермском крае с 4 по 7 мая продолжится, об этом сообщили в Управлении ФНС России по региону.

Приём налогоплательщиков будет вестись по следующему графику:

4 мая — с 9:00 до 20:00;

5 мая — с 9:00 до 18:00;

6 мая — с 9:00 до 20:00;

7 мая — с 9:00 до 16:45.

С 1 по 3 и с 8 по 10 мая – выходные дни.

В пресс-службе ведомства напомнили, что при посещении налоговых органов необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Для информирования налогоплательщиков работает телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Ранее о работе лечебных учреждений в регионе в период майских выходных сообщил краевой минздрав.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.