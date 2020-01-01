В налоговых инспекциях рассказали о работе с 4 по 7 мая
Несмотря на объявленные президентом выходные с 1 по 10 мая, работа налоговых инспекций в Пермском крае с 4 по 7 мая продолжится, об этом сообщили в Управлении ФНС России по региону.
Приём налогоплательщиков будет вестись по следующему графику:
4 мая — с 9:00 до 20:00;
5 мая — с 9:00 до 18:00;
6 мая — с 9:00 до 20:00;
7 мая — с 9:00 до 16:45.
С 1 по 3 и с 8 по 10 мая – выходные дни.
В пресс-службе ведомства напомнили, что при посещении налоговых органов необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.
Для информирования налогоплательщиков работает телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Ранее о работе лечебных учреждений в регионе в период майских выходных сообщил краевой минздрав.
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