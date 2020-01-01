В министерстве здравоохранения рассказали о работе больниц с 1 по 10 мая Скорая помощь переводится в режим повышенной готовности с 30 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото : пресс-служба Минздрава Пермского края

В связи с длинными выходными в минздраве Пермского края рассказали о графике работы медучреждений региона с 1 по 10 мая.

Так, с 30 апреля служба скорой помощи переводится в режим повышенной готовности. Он будет действовать до 11 мая. Вызвать «скорую» можно по телефону 103.

Кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать с 8:00 до 24:00 ежедневно. Количество мобильных бригад сохраняется на прежнем уровне.

В поликлиниках края врачи будут принимать пациентов 3, 6 и 10 мая.

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежедневно в 55 медицинских организациях. Их перечень размещён на сайте минздрава.

Стационары продолжат работать в круглосуточном режиме.

Горячая линия по вопросам COVID-19 и ОРВИ будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Получить консультацию можно по единому номеру +7 (342) 258-07-87.





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