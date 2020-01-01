Елена Синица За год в Прикамье на 93 % выросло число открытых индивидуальных инвестиционных счетов Таким счётов владеет каждый 33-й житель края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на начало апреля 2021 года, жители Прикамья открыли свыше 86 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это на 93 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Согласно статистик, индивидуальным инвестиционным счётом владеет каждый 33-й житель Пермского края, что составляет более 3% от всего населения.





Так, регион занял восьмое место среди всех регионов страны по распространению таких счетов.





По количеству открытых ИИС Прикамье также вошло в четвёрку лидеров по Приволжскому федеральному округу. Показатели выше в Республиках Башкортостан (125 тыс. счетов), Татарстан (107 тыс. счетов), а также в Самарской области (92 тыс. счетов).





В целом по России по итогам I квартала 2021 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 3,8 млн, а оборот по счетам с начала года достиг 450 млрд руб.





Наибольшее количество оборотных средств приходится на сделки с акциями — 85%, 8% — с облигациями, 7% — на сделки с биржевыми фондами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.