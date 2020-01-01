Елена Синица Около 24% жителей Прикамья считают, что 1 Мая должно быть рабочим днём При этом 6% компаний проводят в этот день корпоративы Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Порядка 89% жителей региона сообщили, что в их компаниях нет традиции празднования Дня труда. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

При этом, по данным исследования, примерно 6% опрашиваемых сказали, что у них на работе принято 1 Мая проводить субботники, столько же проводят корпоративы.





Помимо этого, 3% отметили, что выезжают с коллегами на природу.





Ещё 3% рассказали, что у них в честь праздника проводят конкурсы художественной самодеятельности среди сотрудников.





Отмечается, что около 63% респондентов из Пермского края считают, что День труда должен быть выходным днём. А 24%, напротив, считают, что он должен быть рабочим.





По словам руководителя пресс-службы hh.ru Анны Осиповой, по России первомайские субботники менее популярны, чем в Пермском крае, — в целом по стране этот вариант выбрали только 5% опрошенных.





Аналогичная ситуация и с конкурсами художественной самодеятельности среди сотрудников — по стране в целом о такой практике сообщили только 0,4% респондентов.

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