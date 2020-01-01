Елена Бардукова В микрорайонах Камская Поляна и Ширяиха не разрешили жилую застройку Смену зонирования в Перми предложено решать по всему городу этапами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 30 апреля, на заседании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа было отклонено заявление жителей микрорайонов Камская поляна и Ширяиха об установлении на этих территориях зон жилой застройки.

В настоящее время эти микрорайоны площадью 212 тыс. кв. м относятся к зоне Р-2 (природно-рекреационные зоны, зона лесопарков, городских лесов, отдыха). Кроме того, по Генеральному плану установлена многофункциональная зона ТСП-Ж (зона стабилизация жилой застройки). Таким образом, в действующих документах территориального планирования и муниципальных программах не предусмотрены мероприятия по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для данных территорий.

Жители предложили установить в отношении Камской поляны и Ширяихи зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) и зону индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4). Однако комиссия единогласно проголосовала против, предложив решать такую ситуацию по всему городу этапами.

Напомним, в настоящее время в судах продолжаются судебные разбирательства в отношении смены зонирования, находящихся неподалеку от этих микрорайонов девяти земельных участков в районе бывшего полигона ВКИУ (ул.Новогайвинская, 118)

Потенциальный застройщик части территории бывшего полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118) — ООО «Панорама» — обратился в администрацию Перми с просьбой устранить противоречие в назначении территории, где Генеральным планом установлены функциональные зоны малоэтажной застройки (СТН-И), а Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) — зона Р-2 (природно-рекреационные зоны, зона лесопарков, городских лесов, отдыха). Но городские власти сменили зонирование на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р и исключили возможность застройки этой территории. Компания обратилась в суд с требованием отменить действия городских властей.

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