В Пермском крае запретили продажу алкогольной продукции 9 Мая Нарушение повлечёт наложение административного штрафа до 40 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

9 Мая на территории Пермского края запрещается розничная продажа алкогольной продукции. День Победы входит в перечень праздников, в дни которых в регионе ограничивается реализация горячительных напитков. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Прикамья от 10 октября 2011 года №755-п.

Нарушение нормы влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал о запрете продажи алкогольной продукции в Пермском крае 1 Мая.

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