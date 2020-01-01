В День весны и труда в Прикамье запретят продажу алкоголя Нарушителей ждёт штраф до 40 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В субботу, 1 мая, в Пермском крае в соответствии с постановлением правительства региона от 10 октября 2011 года №755-п будет запрещена розничная реализация алкогольной продукции.

Нарушение ограничений влечёт административный штраф: от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для должностных лиц, от 30 тыс. до 40 тыс. руб. — для юридических лиц.

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