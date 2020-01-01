Кондукторы «РТ Лайн» будут раздавать георгиевские ленточки пассажирам Поделиться Поделиться Твитнуть

С 4 по 9 мая кондукторы «РТ Лайн» будут выдавать георгиевские ленточки пассажирам. Акция, в ходе которой любой желающий может попросить ленту у кондуктора, распространяется на автобусные маршруты №№1, 4, 14, 32 и 67, сообщают в компании.

«На протяжении многих лет георгиевская ленточка ассоциируется с Победой в Великой Отечественной войне и отражает причастность всего народа к этому важному историческому событию.

Повязывая георгиевскую ленточку, мы отдаём дань подвигам и героизму наших предков. Это своего рода знак памяти и уважения к их великим достижениям и отданным жизням.

Очень важно сохранить эти традиции и донести их до подрастающего поколения. Ведь мир и свобода, которую нам подарили наши предки, стали непоколебимым фундаментом для нашей спокойной жизни и жизни наших детей», — говорит руководство «РТ Лайн».

В преддверии акции компания «РТ Лайн» провела дополнительные инструктажи для сотрудников.

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