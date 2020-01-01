Елена Синица Обслуживание аттракционов в пермских парках может обойтись в 6,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МАУК «Пермь Парк» объявило конкурс по поиску подрядчика на оказание услуг по безопасной эксплуатации аттракционов и обслуживанию посетителей в местах массового отдыха. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию подрядчик должен привлечь для обслуживания посетителей аттракционов операторов по расчётно-кассовому обслуживанию и обслуживанию посетителей на аттракционах в парках.





Услуги будут оказываться в парке «Счастье есть», саду им. В. Л. Миндовского и парке им. А. П. Чехова.





Плановое количество работы операторов по обслуживанию посетителей на аттракционах — 48 тыс. человеко-часов.





Плановое количество работы операторов по расчётно-кассовому обслуживанию — 6 тыс. человеко-часов.





Срок исполнения услуг — с момента заключения договора по 31 мая 2023 года включительно.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 мая этого года.

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