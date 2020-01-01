Елена Синица
Обслуживание аттракционов в пермских парках может обойтись в 6,3 млн руб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 мая
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МАУК «Пермь Парк» объявило конкурс по поиску подрядчика на оказание услуг по безопасной эксплуатации аттракционов и обслуживанию посетителей в местах массового отдыха. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию подрядчик должен привлечь для обслуживания посетителей аттракционов операторов по расчётно-кассовому обслуживанию и обслуживанию посетителей на аттракционах в парках.
Услуги будут оказываться в парке «Счастье есть», саду им. В. Л. Миндовского и парке им. А. П. Чехова.
Плановое количество работы операторов по обслуживанию посетителей на аттракционах — 48 тыс. человеко-часов.
Плановое количество работы операторов по расчётно-кассовому обслуживанию — 6 тыс. человеко-часов.
Срок исполнения услуг — с момента заключения договора по 31 мая 2023 года включительно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 мая этого года.
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