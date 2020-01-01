Мария Сыропятова Условия продажи УДС «Молот» оспариваются в суде Инициатор — залоговый кредитор имущества ПАО «Промсвязьбанк» Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края оспаривается положение о порядке, сроках и условиях продажи универсального Дворца спорта «Молот».

Ещё 2 апреля в суд от ПАО «Промсвязьбанк» поступило заявление о разрешении разногласий с конкурсным управляющим по порядку продажи имущественного комплекса УДС «Молот».

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенёв подтвердил, что залоговый кредитор этого имущества завода «Промсвязьбанк» представил своё положение о торгах. При этом оно расходится с уже утверждённым комитетом кредиторов.

Этот вопрос будет рассмотрен в рамках дела о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» в Арбитражном суде Пермского края. Заседание назначено на 11 мая.

Напомним, что комитет кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил положение о продаже УДС «Молот». По проведённой по заказу кредиторов оценке стоимость этого имущества завода оценена в 702 млн руб. В краевом правительстве официально подтвердили заинтересованность в выкупе социально значимого объекта. Но стоимость выкупа там считают слишком высокой: в краевом бюджете на эти цели заложено 300 млн руб.

Собственник УДС «Молот» ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». В апреле 2021 года первые торги на земельные участки и корпуса ПАО «Мотовилихинские заводы» не состоялись по причине отсутствия участников.

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