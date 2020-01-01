Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета не готов заключать договор с Виктором Авиатом Решение принято на заседании худсовета Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Как стало известно «Новому компаньону», 29 апреля состоялось заседание художественного совета Пермского театра оперы и балета, где обсуждалась возможность заключения постоянного контракта с французским дирижёром Виктором Авиатом. Прежний генеральный директор театра Андрей Борисов рассматривал Авиата в качестве кандидатуры на пост главного приглашённого дирижёра.

После выступления французского маэстро в симфоническом концерте (6+) с оркестром театра, который прошёл 25 апреля, художественный совет не стал принимать однозначного решения.

Как пояснила директор театра по развитию Алла Платонова, планируется ещё раз пригласить Авиата на выступление, на сей раз, возможно, не в концерте, а в оперном спектакле.

Алла Платонова сообщила, что театр по-прежнему считает, что главный приглашённый дирижёр оркестру нужен, однако худсовет планирует рассмотреть в этом качестве ещё несколько кандидатур.

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