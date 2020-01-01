Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 15 территориях Прикамья Наибольшее количество заболевших — жители Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

Как и ранее, наибольшее количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки проживает в краевой столице — 69 человек.

По нескольку случаев заболевания выявлено в Чайковском, Краснокамском, Лысьвенском и Чернушинском городских округах и Пермском муниципальном районе. По три и два заразившихся — в Октябрьском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе соответственно.

По одному заболевшему — в Кунгурском муниципальном районе, Нытвенском и Чусовском городским округах, Бардымском, Косинском, Куединском и Уинском муниципальных округах.

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