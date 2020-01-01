Первые дни майских каникул в Прикамье будут дождливыми На фоне осадков возможно повышение температуры воздуха Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За первые пять дней мая в регионе может выпасть более половины месячной нормы осадков. Такого дождливого начала в мае не было с 2007 года, передаёт ТК ВЕТТА.

При этом, по данным ГИС-центра ПГНИУ, на фоне осадков возможно повышение температуры воздуха. Так, в субботу, 1 мая, в южных районах Прикамья и в Перми температура поднимется до +13…+15 градусов. При этом в зоне осадков окажутся северные территории региона, ожидается усиление ветра с порывами до 15–22 м/с. В краевую столицу дожди придут вечером, вполне вероятно, что они продлятся до утра 2 мая.

В воскресенье, 2 мая, похолодает до +6…+11 градусов, в ночь на понедельник возможны заморозки 0…+3 градуса. Осадки при этом прекратятся.

В первой половине понедельника, 3 мая, дождей не ожидается, а воздух прогреется до +9…+14 градусов. Во второй половине дня с приближением тёплого фронта следующего юго-западного циклона вероятно увеличение облачности, по западным районам возобновятся осадки.

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