Ежесуточный прирост больных коронавирусом в Прикамье начал увеличиваться За среду в крае обнаружено 104 новых инфицированных Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 104 новых случая заражения COVID-19: 26 человек госпитализированы, 78 — проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 48 пациентов мужского пола, 56 — женского. Среди заболевших — пятеро детей и 50 человек в возрасте старше 50 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 348.

Согласно цифрам ведомства, наблюдается увеличение ежесуточного прироста больных коронавирусом в крае. День назад Роспотребнадзор отчитался о 102 заболевших, ещё сутками ранее — о 101 случае.

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