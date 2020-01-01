УФАС предупредило пермских чиновников, нарушивших закон о защите конкуренции Власти двух районов «советовали» управляющим организациям,аких подрядчиков выбрать Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Администрации Мотовилихинского и Свердловского районов Перми исполнили предупреждение УФАС, обнаружившего в действиях чиновников признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Районные власти разослали организациям, управляющим многоквартирными домами (УК, ТСЖ и пр.), предложения заключить договоры на содержание территорий с конкретным подрядчиком. Такие действия создают преимущественные условия деятельности отдельному хозсубъекту, что может привести к ограничению конкуренции на рынке оказания соответствующих услуг, пояснили в УФАС и напомнили:

«Закон о защите конкуренции запрещает органам власти осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».

Пермское УФАС потребовало от чиновников прекратить нарушение и ввести механизмы дополнительного контроля над соблюдением антимонопольного законодательства.

Исполняя предупреждение, администрации Свердловского и Мотовилихинского районов сообщили УФАС, что «впредь не будут создавать преимущественных условий деятельности отдельным хозсубъектам, а также распространять сведения о них среди неопределённого круга лиц».









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