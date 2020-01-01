Для пермских чиновников дни с 4 по 7 мая останутся рабочими Соответствующее распоряжение подписал и. о. главы города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющий обязанности главы Перми Виктор Агеев подписал распоряжение «Об определении порядка работы с 4 мая по 7 мая 2021 года». Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно приказу дни все эти дни, объявленные президентом выходными, останутся рабочими для главы, его заместителей, руководителя аппарата функциональных и территориальных органов администрации города Перми, а также для руководителей подведомственных учреждений.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на руководителя аппарата администрации города Перми С. Ивашкину.





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