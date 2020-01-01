В Прикамье увеличился спрос на земельные участки За I квартал 2021 года рост составил 27% Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

По данным сервиса «Авито», спрос на земельные участки в России за год вырос на 16%, а по сравнению с последним кварталом 2020 года — в 1,4 раза. Положительную динамику показывает и Пермский край: здесь за год спрос вырос на 10%, а за I квартал 2021 года — на 27%.

При этом, отмечают аналитики, несмотря на несезонный период, популярностью, наравне с землями под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), пользовались земельные участки в дачных некоммерческих партнёрствах (ДНП) и садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Средняя стоимость участка под ИЖС в Прикамье в I квартале 2020 года составила 22,2 тыс. руб. за сотку, земли в СНТ и ДНП — 15 тыс. руб. за сотку. Самыми дорогими — 60 тыс. руб. за сотку — стали участки промышленного назначения.

Предложение, напротив, продемонстрировало отрицательную динамику: на 3% меньше за год и снижение на 10% за квартал.

По мнению аналитиков «Авито», рост спроса на земельные участки и загородную недвижимость в целом связан с неустойчивой эпидемиологической обстановкой и рядом мер господдержки — таких как программа сельской ипотеки и расширение перечня прав на использование материнского капитала.

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